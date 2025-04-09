Van'da nevruz tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 40'larda kaldı

VAN Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, geçen yıl nevruz tatili döneminde yüzde 60'ın üzerinde olan otellerin doluluk oranlarının bu yılın aynı döneminde yüzde 40'ta kaldığını söyledi. Bunda İran- İsrail geriliminin büyük etkisi olduğunu söyleyen Demirhan, “Sadece İran'a bağlı kalmamamız lazım. Buna yönelik çalışma yapılmalı. Azerbaycan, Irak ve Ermenistan'da da tanıtımlar yapılıp, bölgeye turistin gelmesini sağlamamız lazım” dedi.

Van'a komşu İran'dan alışveriş yapmak ve resmi tatillerini geçirmek için gelen turistlerin sayısı, bu yılki konaklama sektörüne yansımadı. 2023 yılında İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan İranlı turist sayısı 600 bin iken, geçen yıl bu rakamlar 720 bini aştı. 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 'Shopping Fest (Alışveriş günleri festivali) ile 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek amacıyla kente gelen İranlı turistlerin bir kısmı günübirlik ya da başka illere gidince otellerin doluluk oranları da geçen yıla göre düştü. Geçen yıl Nevruz döneminde yüzde 60'ın üzerinde olan otellerin doluluk oranları bu yıl yüzde 40'ta kaldı.

VANOTED Başkanı Çetin Demirhan, gelen turistler için tanıtım ve yatırımın yeterli olmadığını belirterek, "Pandemi öncesinde gerçekten Van'da hatırı sayılır İranlı misafirlerimiz geliyordu. Fakat pandemi döneminde bir duraklama oldu. Sonra turizm sektörü yıldan yıla kan kaybetmeye başladı. Bunun en önemli nedeni ise özellikle bu yıl için İsrail'in İran ile yaşadığı gerginliklerin etkisi ve İran'da alım gücünün düşmesi. Savaş olursa bizim bölgemiz de etkilenir. Van'a turizm sektörüyle ilgili çok büyük yatırımlar yapıldı. Fakat burada bir eksiklik var. Maalesef bu otelleri pazarlayabilecek bir yatırım bulunmuyor. O nedenle her geçen yıl biraz daha kötüye gidiyoruz" dedi. 'AZEBAYCAN, IRAK VE ERMENİSTAN'DAN DA TURİST GELMELİ' Turizmin paydaşların başında otelcilik sektörünün geldiğini vurgulayan Demirhan, "Buna acenteleri de katabiliriz. Otellere büyük yatırım yapılıyor ama buna yönelik acil önlem alınmıyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistlerin hepsi otellerde konaklanmıyor. Günübirlik giriş çıkış yapan İranlılar da var. Geçen yıl Nevruz döneminde otellerin doluluk oranları yüzde 60 civarındaydı, ancak bu yıl bu oran maalesef yüzde 40'ın üzerine çıkmadı. Şu anda otellerin doluluk oraları yüzde 15'lerde. Sadece İran'a bağlı kalmamamız lazım. Buna yönelik çalışma yapılmalı. Azerbaycan, Irak ve Ermenistan'da da tanıtımlar yapılıp, bölgeye turistin gelmesini sağlamamız lazım. Turizmin kan kaybetmemesi için Van-Tahran ve Van-Erbil arası uçak seferberi mutlaka başlatılmalı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimizde gezilecek çok tarihi yerler var. O ülkelerde yaşayan insanlara Van'ı tanıtmak gerekir" diye konuştu.