Bakan Kacır: Eser ve hizmet siyaseti, meyvelerini veriyor (3)

BEDESTENÇARŞISI'NIN AÇILIŞI YAPILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yapımı tamamlanan Bedesten Çarşı'nda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, taş yünü üretim tesisi, Van Gölü kıyısında konumlanacak dalış merkezleri, aquaparklar ve kongre salonlarıyla donatılmış 5 yıldızlı otel kompleksleriyle yün ve nitelikli yün ürünleri işleme tesislerine destek sunacaklarını belirterek, "Van'a yaptığımız hizmetler, gerçekleştireceğimiz yeni eserlerin habercisi adeta bir ön gösterimidir. Van'ı inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla eser ve hizmetle donatacağız" dedi.

'VAN GÖLÜ İÇİN ATILAN ADIMLARI BAKANLIK OLARAK DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen, Van Gölü'nün temizliği için atılan adımlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkılarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan Kacır, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz, 400 milyon dolar finansmanlı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında yakın zamanda 'Van Gölü'nde Sintine ve Yüzey Atıkları Toplama ve Depolama Tesislerinin Kurulması ile Sürdürülebilir Kalkınma Projesi'ni başlatacağız. Bütçesi 100 milyon liranın üzerinde olan bu proje ile Van Gölü'ndeki sintine atıkları için depolama alanı oluşturacağız. Göl yüzeyinde atıkların temizlenmesini sağlayan, temiz enerjiyle çalışan tekneleri hizmete alacağız" diye konuştu.