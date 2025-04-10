Bakan Kacır: Eser ve hizmet siyaseti, meyvelerini veriyor (3)
BEDESTENÇARŞISI'NIN AÇILIŞI YAPILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yapımı tamamlanan Bedesten Çarşı'nda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları toplu açılış törenine katıldı.
BEDESTENÇARŞISI'NIN AÇILIŞI YAPILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yapımı tamamlanan Bedesten Çarşı'nda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, taş yünü üretim tesisi, Van Gölü kıyısında konumlanacak dalış merkezleri, aquaparklar ve kongre salonlarıyla donatılmış 5 yıldızlı otel kompleksleriyle yün ve nitelikli yün ürünleri işleme tesislerine destek sunacaklarını belirterek, "Van'a yaptığımız hizmetler, gerçekleştireceğimiz yeni eserlerin habercisi adeta bir ön gösterimidir. Van'ı inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla eser ve hizmetle donatacağız" dedi.
'VAN GÖLÜ İÇİN ATILAN ADIMLARI BAKANLIK OLARAK DESTEKLEYECEĞİZ'
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen, Van Gölü'nün temizliği için atılan adımlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katkılarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan Kacır, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz, 400 milyon dolar finansmanlı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında yakın zamanda 'Van Gölü'nde Sintine ve Yüzey Atıkları Toplama ve Depolama Tesislerinin Kurulması ile Sürdürülebilir Kalkınma Projesi'ni başlatacağız. Bütçesi 100 milyon liranın üzerinde olan bu proje ile Van Gölü'ndeki sintine atıkları için depolama alanı oluşturacağız. Göl yüzeyinde atıkların temizlenmesini sağlayan, temiz enerjiyle çalışan tekneleri hizmete alacağız" diye konuştu.
'VAN BALIĞI'NA COĞRAFİ İŞARET
Bakan Kacır, inci kefalinin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı adına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillenmesi sürecini de bugün itibarıyla tamamladıklarını söyleyerek, "Yine Saygıdeğer Hanımefendinin yönlendirmeleriyle, inci kefalinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi sürecini de bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında da 2025 yılında yaklaşık 110 milyon lira kaynakla, 'Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı Gelişiyor Projesi' ile 'Van Jeotermal Sera OSB Jeotermal Sondaj Kuyuları Projesi’ni destekleyeceğiz. Bu projelerle Van OSB'de yeni tekstil fabrikaları inşa edecek, jeotermal kaynakların tarımda kullanılmasına yönelik girişimlerimizi hızlandıracağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2025 yılı uygulaması kapsamında ise 'Savat Evi ve Müzesi' ile 'Çilek Serası' projelerini, yaklaşık 20 milyon lira kaynak ile destekleyeceğiz. Bu projelerle kuracağımız yeni çilek seralarıyla çiftçilerimizin gelir seviyesini artıracağız, savat işlemeciliğini yaşatıp geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde DAP İdaresi vasıtasıyla, ilimizde; tarım, eğitim ve kültür sektörlerine yönelik 4 yeni projeye 11 milyon lira destek sağlamayı planlıyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte; tarımsal makine parklarını güçlendirecek, ceviz üretimini destekleyecek ve 3 adet kütüphaneyi halkımızın hizmetine sunacağız. Biliyoruz ki bölgemizde huzur ve sükunet iklimi hakim oldukça Van daha da büyüyecek ve kalkınacak. Van'ın yıldızı daha çok parlayacak, emsal şehir haline gelecek. Birliğimizi, dirliğimizi bozmadan, ebedi ve ezeli kardeşliğimize halel getirmeden inşallah yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye tasavvurunu hep beraber mümkün kılacağız" dedi.
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