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        Edremit Belediyesi, çocuk şenliği düzenledi

        VAN'ın Edremit Belediyesi kent meydanında çocuk şenliği düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:55
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        Edremit Belediyesi, çocuk şenliği düzenledi
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        VAN'ın Edremit Belediyesi kent meydanında çocuk şenliği düzenledi. Çok sayıda çocuk ve ebeveynin katılımıyla birbirinden farklı etkinliğin yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde İpekyolu Belediyesi'nin katkılarıyla kent meydanında yapılan şenlikte çocuklara yönelik müzik dinletisi, yüz boyama, ritim, drama ve bilgi yarışması gibi birçok etkinlik yapıldı. Çocuklar, alanda kurulan şişme oyun havuzunda doyasıya eğlendi. Etkinliğe, ilçe sahiline gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

        Belediyenin eş başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi ile meclis üyeleri de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Koç, ilçede kültürel belediyeciliği geliştirmek istediklerini söyleyerek bu yönlü etkinlikleri arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

        ŞENLİK, HALAYLARLA SON BULDU

        Etkinliğe katılanlar hep bir ağızdan şarkılar seslendirerek erbaneler eşliğinde halay çekti. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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