Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi Akdamar Adası iskelesi yakınlarında meydana geldi. Van'a gelen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilip beton elektrik direğine çarptı. Kazada 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

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