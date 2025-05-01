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        Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

        VAN'da yolcu otobüsünün devrilip elektrik direğine çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 07:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:40
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        Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
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        VAN'da yolcu otobüsünün devrilip elektrik direğine çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi Akdamar Adası iskelesi yakınlarında meydana geldi. Van'a gelen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilip beton elektrik direğine çarptı. Kazada 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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