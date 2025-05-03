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        Van'da fırtına; çatılar uçtu

        VAN'da dün akşam saatlerinde çıkan ve gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:30
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        Van'da fırtına; çatılar uçtu
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        VAN'da dün akşam saatlerinde çıkan ve gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

        Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı iller arasında olan Van'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Gece etkisini artıran ve zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı araçlar ve elektrik direkleri de hasar gördü. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerinin onarımı için çalışma başlattı.

        Şabaniye Mahallesi'nde oturan ve fırtına nedeniyle evinin çatısı uçan Rıdvan Can, "Dün gece Van'daki kuvvetli fırtına nedeniyle bizim ev de hasar aldı, çatımız uçtu. Çatımız bahçeye kadar geldi. Aile olarak gece büyük panik yaşadık. Çocuklarımız sabaha kadar uyumadı. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

        Fırtınanın bugün de etkili olacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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