Van'da kaçak avlanan 2,5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde ekiplerin yaptıkları denetimlerde 1 ton 350 kilosu canlı 2,5 ton inci kefali ile 200 metre uzunluğunda manyat ağı ve 1 şişme bot ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan sürücüye toplam 59 bin 394 TL idari para cezası verildi, araç ise 15 gün süreyle trafikten menedildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesindeki Karasu Çayı'nda denetimler yaptı. Denetimlerde çayda göle serilmiş halde yaklaşık 200 metre uzunluğunda manyat ağı, 1 şişme bot ve 3 torba içerisinde yaklaşık 150 kilo ölü, 1 ton 350 kilo canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıkların ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edileceği belirtildi.