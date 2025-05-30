12'nci 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin tanıtılması amacıyla Erciş'te bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı.

Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda yaşayan fakat üreme döneminde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkıyor. Bu tarihler arasında avlanma yasağı olan balıklar suyun akışının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Binlerce kişiye ekmek kapısı olan inci kefali bu dönemde turizme de büyük katkı sunuyor. Çok sayıda kişi, bu göç yolcuğunu izlemek için bölgeye geliyor. Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda, Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığı'nca bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' başladı. 3 gün sürecek ve çeşitli etkinlerin yapılacağı festivalde yerel sanatçıların yanı sıra Oğuz Aksaç, Manuş Baba ve Semicenk, ücretsiz konser verecek.