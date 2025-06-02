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        Cüneyd Zapsu, gençlerle buluştu

        İŞ insanı Cüneyd Zapsu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:20
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        Cüneyd Zapsu, gençlerle buluştu
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        İŞ insanı Cüneyd Zapsu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Gençlerle deneyimlerini paylaşayan Zapsu, Terörsüz Türkiye sürecine dair "Herkes bu başarı için birlikte çalışmalı" dedi.

        İş insanı Cüneyd Zapsu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Hem siyasi yaşamından hem de iş hayatına dair deneyimlerini anlattı. Terörsüz Türkiye sürecine dair görüşlerini de gençlerle paylaştı. Zapsu, “Bölgenin kalkınması için süreci herkes desteklemeli" diye konuştu. Türkiye'deki birlik ve beraberliğe vurgu yapan Zapsu, “Türkiye tamamen bir birlik haline gelirse durdurulamaz burası. Barış olduğunu düşünün tamamen. Ben iş insanı olarak söylüyorum. Bir terör korkusu olmayınca tabiki buraya yatırım yapılacak. O yüzden herkesin bu başarı için birlikte çalışması gerekir" ifadelerini kullandı.

        Zapsu gençlerle sohbetinde İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına da değindi. Bir anısını anlatan Zapsu, "Daha Gazze operasyonu başlamadan videolarımı çekmeye başlamıştım. Bütün dünyaya İngilizce çektim. Çünkü başlayacağı o kadar belliydi ki" dedi.

        Cüneyd Zapsu, hızla gelişen yapay zekaya da değindi. "Yapay zeka artık kendini geliştirmeye başladı" diyen Zapsu, “Mesela bana 3 sene evvel sorsaydınız 'oğlum ne olsun' diye, ben IT programcı olsun derdim. Şimdi yapay zeka kendini programlıyor" diye konuştu.

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