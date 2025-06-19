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        İran'daki Ummanlılar, Türkiye üzerinden tahliye ediliyor

        İsrail'inİran'a saldırısının ardından Umman da vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:56
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        İran'daki Ummanlılar, Türkiye üzerinden tahliye ediliyor
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        İsrail'inİran'a saldırısının ardından Umman da vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. İran'dan Türkiye'ye geçecek olan Umman vatandaşları, otobüslerle Kapıköy Gümrük Kapısı'na ardından Trabzon'a gidecek.

        İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından bölgede başlayan gerginlik sürüyor. Füze alarmları, hava savunma sirenleri ve internet kesintileri nedeniyle ülkede gözle görülür şekilde iç göç hareketliliği yaşanıyor. İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından da ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler, sınır kapılarına yöneldi. Sınır kapılarında yoğunluk oluşurken, Türkiye sınırında da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

        3 OTOBÜS GİTTİ

        Bu süreçte Umman da İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Umman, turistik gezi ya da resmi görevle İran'daki vatandaşlarını ülkeden çıkartmak için 9 otobüsü Kapıköy Gümrük Kapısı'na gönderdi. İran'dan Türkiye'ye geçecek olan Umman vatandaşları, otobüslerle Trabzon'a ardından uçaklarla Umman'a gidecek. Şu ana kadar 3 otobüsün gittiği Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, 6 otobüs de gelen Ummanlılar için bekletiliyor. Turistlerin yanı sıra konsolosluk personelin de tahliye edildiği öğrenildi. Otobüs sahibi Yunus Emre Çomak, "Burada bekliyoruz. 9 otobüs burada, Ummanlıları buradan alıp, Trabzon'a götüreceğiz. Oradan uçakla artık memleketlerine gidecekler. Şu ana kadar 3 otobüs gitti. Biz de gelmelerini bekliyoruz" dedi.

        OTELLERDE DOLULUK ORANI ARTTI

        Diğer yandan İran'dan gidiş gelişler de sınır kapısından sürüyor. Özellikle hava sahasının kapalı olması nedeniyle Kapıköy Gümrük Kapısı'na yoğunluk oluşuyor. İnsan hareketliği nedeniyle Van'daki otellerde doluluk oranı artarken, Türkiye'ye tatil için gelen İranlı Diyana Tiyuriniya, "Evet korku var tabii ki. Ama bizim şehrimizde bir şey yok. Tabii ki savaş bu ve korkutucu. Göç olmaz zannetmiyorum. Biz tatil için geldik. Biraz kaldıktan sonra döneceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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