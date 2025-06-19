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        İran'daki Ummanlılar, Türkiye üzerinden tahliye ediliyor (2)

        TRABZON'AGİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILARVan'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Umman vatandaşları, otobüslere binerek Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:40
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        İran'daki Ummanlılar, Türkiye üzerinden tahliye ediliyor (2)
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        TRABZON'AGİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Umman vatandaşları, otobüslere binerek Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Ummanlılar, buradan da ülkelerine dönüş yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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