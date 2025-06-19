İran'daki Ummanlılar, Türkiye üzerinden tahliye ediliyor (2)

Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Umman vatandaşları, otobüslere binerek Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Ummanlılar, buradan da ülkelerine dönüş yapacak.

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