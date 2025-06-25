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        Okulundaki kampanyayla ameliyat olup, sağlığına kavuşan Elif Eylül'ün mezuniyet sevinci

        VAN'ınİpekyolu ilçesinde hastalığı nedeniyle lise eğitimini evde tamamlayan serebral palsili (beyin felci) Elif Eylül Gültekin (17), mezun oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:05
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        Okulundaki kampanyayla ameliyat olup, sağlığına kavuşan Elif Eylül'ün mezuniyet sevinci
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        VAN'ınİpekyolu ilçesinde hastalığı nedeniyle lise eğitimini evde tamamlayan serebral palsili (beyin felci) Elif Eylül Gültekin (17), mezun oldu. Okulun müdür, öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen yıl başlatılan kampanyada toplanan parayla iki ameliyat geçirdikten sonra destekli yürüyebilen Gültekin, mezuniyet belgesini alırken çok mutlu olduğunu söyledi.

        İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi'nde yaşayan ve hastanede temizlik görevlisi olan Şahin Gültekin ile ev kadını Zeynep Gültekin'in kızları Elif Eylül ve Gülperi (16), serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Kasların tonusunu ve hareket becerilerini etkileyen hastalık nedeniyle iki kardeş, zor günler geçirdi. Kız kardeşlerin sağlıklarına kavuşabilmesi için öğrencisi oldukları Van Anadolu Lisesi'nin müdür, öğretmen ve öğrencileri yardım kampanyası düzenledi.

        DENİZLİ'DE AMELİYAT OLDU

        Kampanyada toplanan paralar, geçen yıl okul müdürü Dilaver Dindar, kampanyaya öncülük eden kimya öğretmeni Ozan Sağır, rehber öğretmen İrem Miray Balcı ile 2 öğrenci tarafından aileye teslim edildi. Bunun üzerine Elif Eylül, geçen yıl ekim ayında Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sol ayağından başarılı bir ameliyat geçiren Elif Eylül Gültekin, sağ bacağı için de geçen yıl aralık ayında ameliyat masasına yattı. Ablası ile aynı kaderi paylaşan Gülperi Gültekin'in ise bu yıl içinde ilk ameliyatı gerçekleşeceği belirtildi.

        ALKIŞLARLA KARŞILANDI

        Ameliyat sonrası destekli, zaman zaman tek yürüyebilen Elif Eylül için okulda mezuniyet töreni düzenledi. Evinden araçla alınıp babası Şahin Gültekin ile birlikte okula getirilen Elif Eylül Gültekin'i öğretmenler alkışlayarak karşıladı. Kep ve cübbesi giydirilen Elif Eylül, okulun girişindeki salonda serilen kırmızı halı üzerinden yürüyüp, okulun önüne geldi. Daha sonra kepini havaya fırlatan Elif Eylül'ün sevincine öğretmenleri ortak oldu.

        'MEZUNİYETİMDE DE YALNIZ BIRAKMADILAR'

        Mezuniyet belgesini okul müdürü Dilaver Dindar'ın elinden alan Elif Eylül Gültekin, okuldaki idareci, öğretmen ve öğrencilerin topladığı paralarla başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyat sonrası destekli yürüyebildiğini belirterek, "Bu konuda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de okuduğum lisede mezun oldum. Mezuniyetimde de öğretmenlerim beni yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl YKS sınavına katılacağım" dedi.

        'OKUL YÖNETİMİ HEP YANIMIZDA OLDU'

        Baba Şahin Gültekin ise kızının ameliyatı için kendilerine destek olan okulun müdür, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Okul yönetimi hep yanımızda oldular. Kızım Elif Eylül bugün de lisede mezun oldu. Çok mutluyuz. Ameliyattan sonra destekli yürüyebilen kızım, bu yıl ameliyattan dolayı sınava girmedi. Ancak önümüzdeki yıl YKS sınavına katılacak. Aynı okulda okuyan ve bu yıl 12'nci sınıfa geçen diğer kızım Gülperi'yi de bu yıl ameliyatını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Murat Oto hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'GÜLPERİ'Yİ DE AMELİYATA GÖNDERECEĞİZ'

        Kampanyaya öncülük eden kimya öğretmeni Ozan Sağır ise "Elif Eylül ve kardeşi Gülperi için kampanya başlatmıştık. Bu kampanyamıza okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri destek oldu. Kampanya kapsamında toplanan paralar ile Elif Eylül, geçen yıl Denizli'de ameliyat oldu. Onu hep beraber ameliyata göndermiştik. Bugün de Allah'a şükürler olsun ki yatalak vaziyetten kalkıp, destekle beraber okula gelip, mezuniyet belgesini aldı. Öğretmenlerimizle beraber ona mezuniyet töreni yaptık. Elif'le aynı hastalığa yakalanan kardeşi de var. İnşallah onun için de bir kampanya düzenleyip, ameliyata göndereceğiz. Elif Eylül'ün dersleri gayet iyi. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

        'ELİF EYLÜL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR'

        Okul müdürü Dilaver Dindar da öğrencilerin harçlıkları ile destek verdiği kampanya ile ameliyat olan Elif Eylül'ün mezun olduğunu belirterek, "Ameliyat sonrası kızımızın sağlık durumu gayet iyi. Destekli yürüyebiliyor. Bu yıl mezun ettiğimiz 270 öğrenci içerisinde Elif Eylül'ü de mezun ettik. Bugün mezuniyet belgesini verdik, kendisi de çok mutlu oldu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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