Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Musab öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken; vatandaşlar, son 2 ayda 3 kişinin aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Erciş ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden Musab Kaya yönetimindeki 65 ACM 246 plakalı motosiklet, seyir halinde olan Baran Çakan yönetimindeki 34 FBG 837 plakalı otomobile yandan çarptı. Kask taktığı görülen ağır yaralı Kaya, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaya, burada hayatını kaybetti.

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