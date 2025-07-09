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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Musab öldü

        VAN'ın Erciş ilçesinde otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Musab Kaya (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:25
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Musab öldü
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        VAN'ın Erciş ilçesinde otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü Musab Kaya (18), hayatını kaybetti.

        Kaza, Erciş ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden Musab Kaya yönetimindeki 65 ACM 246 plakalı motosiklet, seyir halinde olan Baran Çakan yönetimindeki 34 FBG 837 plakalı otomobile yandan çarptı. Kask taktığı görülen ağır yaralı Kaya, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaya, burada hayatını kaybetti.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken; vatandaşlar, son 2 ayda 3 kişinin aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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