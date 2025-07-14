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        Van'da 70 kilo skunk ele geçirildi

        VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın hudut bölgesinde düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:50
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        Van'da 70 kilo skunk ele geçirildi
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        VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın hudut bölgesinde düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi.

        Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışma kapsamında, 6 Temmuz’da Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için Başkale Cumhuriyet savcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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