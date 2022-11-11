Özalp'ta İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine 300 fidan dikildi

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VAN (AA ) - Van'ın Özalp ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine 300 fidan dikildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Feyzullah Güpür, kurum amirleri, askeri personel ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, fidanlara can suyu verilmesi ve öğrencilere hediye dağıtımıyla sona erdi.



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