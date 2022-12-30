DAKA Genel Sekreteri Güray "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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VAN (AA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Güray, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" isimli fotoğraflarına oy veren Güray, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" isimli fotoğrafını seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerini kutlayan Güray, fotoğrafların hepsinin başarılı olduğunu, tercih yapmakta zorlandığını belirtti.

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