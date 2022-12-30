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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

AA

Van'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçenin Vanyolu Mahallesi'nde geçen yıl 7 bin metrekarede alanda yapımına başlanan merkezin inşaatı tamamlandı.

30 ünitelik merkez, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun'un katıldığı törenle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, önemli sağlık yatırımlardan birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erciş'in doğası ve tarımsal faaliyetleriyle öne çıktığını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Erciş üzümü biliyorsunuz burada bir marka. İnşallah ilkbaharda çiftçilerimize bağ kuracağız. Burada yine flamingolar meşhur. Flamingo izleme merkezi inşa edeceğiz. Onun dışında çok heyecan verici bir yatırım daha var. İnşallah başarırsak jeotermal suyu çıkaracağız. 1000 dönümlük alanda termal suyla ısınan tarıma dayalı iktisat sera bölgesi kuracağız. Bütün bölgenin kışlık sebze ihtiyacını karşılayacak bir merkez demek. Erciş'e inşallah fizik tedavi hastanesi kuracağız, bunun da kararını verdik. Van'ımızın, Erciş'imizin yükselmesi, yücelmesi, imarı, ihyası, inşası için, hayatımızın huzur ve refahı için canla başla çalışıyoruz."

Milletvekili Arvas ise ilçede önemli sağlık yatırımlarının yapılacağını bildirerek, "Devlet hastanemizin yanında da yeni bir ek bina yapacağız içinde ek poliklinikler olacak. 3 yeni aile sağlık merkezi daha açacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa devlet olarak onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Marinamızın temelini geçen ay attı. Erciş Van arası seferler başlayacak. Merkezin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İrfan Kartal da ilçeye önemli bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Van'ın, Erciş'in, diğer ilçelerin yararına olacak işlerin takipçisi olduklarını aktaran Kartal, "Vatandaşlarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Bugün Sayın Valimizle beraber Erciş'in yararına olacak bütün projeleri, çalışmaları yapmaktayız. AK Parti olarak çok büyük hizmetleri ülkemize, ilimize kazandırıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Osman Nuri Gülaçar, her konuda Erciş'in yanında olduklarını belirterek, "AK Parti ideoloji değil hizmet partisidir AK Parti 20 yılda bu ülkeyi geliştirdi, ilerletti. Avrupa seviyesini geçtik. Hizmette şuan Avrupa bize özeniyor. Açılışını yaptığımız hastane sayesinde artık vatandaşımız kendi ilçesinde tedavi olabilecekler. Vatandaşımızın derdiyle dertleniyor, sorunlarına çareler bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu da "Merkezimiz sadece ilçemize değil bölgemize hitap edecek bir donanımda. Yeni teknolojik ünitelere sahip. Elimizdeki imkanları şehrimiz için en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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