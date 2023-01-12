Çatak Kaymakamı Sakarya'dan Babur ailesine taziye ziyareti

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VAN (AA) - Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, anneleri vefat eden eski AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur'a taziye ziyaretinde bulundu.

Sakarya, beraberinde Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile merkez taziye evine gitti.

Sakarya ve beraberindekiler, aile bireyleri ve yakınlarına taziye dileklerini iletti, acılarını paylaştıklarını belirtti.



Babur ailesi de acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Sakarya ve beraberindekilere teşekkür etti.

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