Van'da içme suyu depolarına güneş enerjisiyle çalışan klorlama sistemi kuruldu Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsaldaki içme suyu depolarında güneş enerjisiyle çalışan tam otomatik klorlama sistemi kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsaldaki içme suyu depolarında güneş enerjisiyle çalışan tam otomatik klorlama sistemi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kullanılan otomatik klorlama sistemi, kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarında da kullanılmaya başlandı.

İlk etapta kırsaldaki 400 depoya kurulan sistem, 24 saat kesintisiz dezenfeksiyon sağlayarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı içme suyu tüketmesini sağlıyor.

Sistemle klorun otomatik olarak yerinde ölçümlenmesi, depodaki tüm cihazlara ait bilgilerin merkezden izlenebilmesi ve oluşabilecek arızalara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.