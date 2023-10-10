Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da içme suyu depolarına güneş enerjisiyle çalışan klorlama sistemi kuruldu

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsaldaki içme suyu depolarında güneş enerjisiyle çalışan tam otomatik klorlama sistemi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da içme suyu depolarına güneş enerjisiyle çalışan klorlama sistemi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsaldaki içme suyu depolarında güneş enerjisiyle çalışan tam otomatik klorlama sistemi kurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kullanılan otomatik klorlama sistemi, kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarında da kullanılmaya başlandı.

        İlk etapta kırsaldaki 400 depoya kurulan sistem, 24 saat kesintisiz dezenfeksiyon sağlayarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı içme suyu tüketmesini sağlıyor.

        Sistemle klorun otomatik olarak yerinde ölçümlenmesi, depodaki tüm cihazlara ait bilgilerin merkezden izlenebilmesi ve oluşabilecek arızalara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Manyetik alanların bal üretimini ve arıların yaşamını olumsuz etkilediği be...
        Manyetik alanların bal üretimini ve arıların yaşamını olumsuz etkilediği be...
        Van'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Van'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezd...
        Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezd...
        Van'da bitkin halde bulunan arı şahini tedaviye alındı
        Van'da bitkin halde bulunan arı şahini tedaviye alındı
        Van'da okulun duvarına konan yüzlerce bal arısı görevlilerce toplandı
        Van'da okulun duvarına konan yüzlerce bal arısı görevlilerce toplandı
        Van'dan 50 gazi Çanakkale gezisine gönderildi
        Van'dan 50 gazi Çanakkale gezisine gönderildi