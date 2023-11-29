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        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesinde kış döneminde vatandaşların aksaklık yaşamaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:53
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        Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesinde kış döneminde vatandaşların aksaklık yaşamaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan Başkanlığında yapılan toplantıya, kurum amirleri, ilgili daire başkanları ve ilçe belediyelerinin yetkilileri katıldı.

        Kış aylarında karla mücadele konusunda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

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