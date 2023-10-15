Van'da spor tesisleri önünde ateş edilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Van'da, Vefa Group Vanspor Futbol Kulübüne ait Şahabettin Özarslaner Spor Tesisi önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Vanspor tesislerine silahlı saldırı" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Olayın, saat 02.50 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde Vefa Group Vanspor Futbol Kulübü'ne ait Şahabettin Özarslaner Spor Tesisi önünde yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesislerin önünde meydana gelen olayla ilgili yeteri kadar ekiple olay yerine ivedi bir şekilde geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde tesisin bulunduğu sokaktan geçen araçtan ateş edildiği anlaşılmıştır. Olay yerinde bulunan boş kovanlara el konulmuştur. Tesise ait yapılarda yapılan incelemelerde herhangi bir isabet olmadığı anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmış, üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 silah ele geçirilmiştir. Adli tahkikata başlanılmış, konuyla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam etmektedir."