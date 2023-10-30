Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği projeleri tanıttı

Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. yılında 100 Temel Eser" programında ilçede hayata geçirilen projeler tanıtıldı.

Kültür Merkezi'nde düzenlen programda, ilçede tamamlanan 100 çalışmanın yer aldığı tanıtım videosu izletildi.

Programa katılan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti'nin iktidarda olmasının en önemli etkenlerden birinin de ortaya koyduğu hizmetler olduğunu belirten Kayatürk, "Son 20 yılda neredeyse 80 yıllık hizmetin 8 katı kadar hizmet yapıldı. Dünyada çok büyük bir kriz var. Bu da yetmezmiş gibi 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Komşu ülkelerimizde durmadan savaşlar oluyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunca felakete rağmen iktidarı göndermek için canla başla uğraştılar. Fakat halkımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakmak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu samimiyet ve hizmet ortada." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik örneği sergilediklerini vurguladı.

Doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz mutlaka vardır. Fakat 50 yılda yapılmayan işi biz 4,5 yıla sığdırdık. Ülkemizde ve dünyada yaşanan bunca olaya rağmen bahanelerin arkasına sığınmadık. Biz hizmetinize talip olurken Gürpınar'ın coğrafi yapısını biliyorduk. Karşılaşacağımız tüm sorunları bilerek bu işe girdik. Allah'a hamdolsun bir gün bile dur demedik. 2019 yılında sizlerin helal oylarıyla göreve geldiğimiz günden bu yana sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. 2 milyon metrekare parke taşı döşedik. Belediyemizin imkanlarıyla mahalle yollarımızı asfaltla buluşturduk. Mahallelerimizde gençlerimiz için semt sahaları oluşturduk."

Gürpınar'ın çehresini vizyon projelerle değiştirdiklerini anlatan Tanış, kültür, sanat, spor ve sosyal çalışmalarla ilçeye yeni bir kimlik kazandırdıklarını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında böyle önemli bir programa katılmanın gururunu yaşadığını bildirerek, AK Parti teşkilatı olarak halka hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı

Programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.