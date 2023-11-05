Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 BC 854 plakalı hafif ticari araç, Saray D-300 kara yolu Yatılı Bölge Ortaokulu mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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