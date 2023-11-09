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        Van'da "Kadın Sağlık Hareketi Projesi" devam ediyor

        Sağlık Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan Kadın Sağlık Hareketi Projesi'nin 2 yıl programı düzenlenen törenle başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:38
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        Van'da "Kadın Sağlık Hareketi Projesi" devam ediyor
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        Sağlık Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan Kadın Sağlık Hareketi Projesi'nin 2 yıl programı düzenlenen törenle başlatıldı.

        Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte sağlıklı yaşam anlamında güzel işlerin yapıldığı söyledi.

        Sağlıklı kadının sağlıklı nesil anlamına geldiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımız toplumumuzun en kıymetli varlıklarıdır. Kadının gücü Van'ın, Türkiye'nin gücü demek. Kadının aklından, yetilerinden yararlanamayan toplumlar enerjileri düşük, vücudunun yarısı felç olmuş insanlara benzer. Kadınımız ne kadar sağlıklı olursa, toplumumuz, şehrimiz ve ülkemiz o kadar güçlü olur. Projenin içeriği de çok güzel. Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız projeyi çok güzel uygulamışlar. İnşallah projemiz daha da gelişecek ve Türkiye'ye örnek olacak. Kadınların işlerini kolaylaştırmaya yönelik işler de yapıyoruz. 100 aile destek merkezi kurduk, 100 köy yaşam merkezimiz var. Yaklaşık 25 bin kadın yararlanıyor. Bunların hepsi aslında kadınların hayatlarını kolaylaştırmaktır."

        Programa, vali yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Murat Yayabaşı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve projede görev alan personel katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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