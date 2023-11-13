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        Van'da farklı suçlardan aranan 48 şüpheliden 12'si tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:08
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        Van'da farklı suçlardan aranan 48 şüpheliden 12'si tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 6-12 Kasım tarihleri arasında 160 bin 512 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 238 bin 401 araç kontrol edildi.

        Sorgulamada, farklı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), 2 dolandırıcılık ve 2 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri de 313 kadını, "Kadına El Kalkamaz" projesi ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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