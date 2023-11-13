Van'da kapalı semt pazarlarının yapımında sona gelindi
Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 4 kapalı semt pazarında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 4 kapalı semt pazarında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 4 bin metrekarelik alana inşa edilen pazar alanlarında, satış noktaları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları yer alıyor.
Olası afet durumlarında koordinasyon merkezleri olarak planlanan pazar alanları, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yapılıyor.
Semt pazarları, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından hizmete açılacak.
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