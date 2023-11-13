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        Van'da kapalı semt pazarlarının yapımında sona gelindi

        Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 4 kapalı semt pazarında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:43
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        Van'da kapalı semt pazarlarının yapımında sona gelindi
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        Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 4 kapalı semt pazarında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 4 bin metrekarelik alana inşa edilen pazar alanlarında, satış noktaları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları yer alıyor.

        Olası afet durumlarında koordinasyon merkezleri olarak planlanan pazar alanları, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yapılıyor.

        Semt pazarları, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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