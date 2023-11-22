Van'da öğretmenler kurdukları bisiklet topluluğuyla hareketli yaşamı özendiriyor NEVZAT UMUT UZEL- Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler hem hareketli yaşamı özendiriyor hem de düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor.

NEVZAT UMUT UZEL- Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler hem hareketli yaşamı özendiriyor hem de düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Her hafta kilometrelerce pedal çeviren öğretmenler, aynı zamanda kentin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buluyor.

Sayıları sürekli artan öğretmenler, okula bisikletleriyle gidip etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, AA muhabirine, 120 bisikletseverin katılımıyla topluluğu kurduklarını söyledi.

Her hafta etkinlik düzenlediklerini anlatan Durğun, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında güzel faaliyetlere imza attıklarını ve bu sayede daha çok tanındıklarını dile getirdi.

Farklı şehirlerden Van'a gelen yüzlerce öğretmenin olduğuna dikkati çeken Durğun, şöyle konuştu:

"İlimizde çok fazla öğretmen görev yapıyor ve birçoğu da farklı şehirlerden gelen meslektaşlarımız. Amacımız kentimizin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, öğretmenler arasında sosyalleşmeyi sağlamak, sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak ve bisiklet sporunu sevdirmek. Topluluğumuza ilgi sürekli artıyor."

- "Bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu unutmamalıyız"

Durğun, topluluğun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumların desteğiyle kurulduğunu ifade ederek, "Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Meslektaşlarımız arasındaki birliği ve beraberliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bize katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Ağustosta Iğdır'dan Van'a atanan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Murat Akkuş da her hafta düzenlenen turlar sayesinde kente daha kolay alıştığını aktardı.

Yıllardır bisiklet kullandığını belirten Akkuş, "Gittiğim her yerde düzenli olarak bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Van'da bisikletsever öğretmenlerle bir araya gelmek mutluluk verici. Çağımızda birçok sağlık sorunu var. Bunların en büyük sebebi hareketsizlik ve spor yapmamak. Ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılması hem sağlık hem de trafiğin rahatlaması açısından önemli." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Esra Taşçı ise önceki görev yeri Eskişehir'de de bisiklet kullandığına işaret ederek, "Tercih döneminde bisiklet toplulukları hakkında çok araştırma yaptım. Van bu konuda çok aktif. Gelir gelmez böyle bir topluluğun içinde olmak beni mutlu etti. Şehre adapte olmamı kolaylaştırdı. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini topluluğun düzenlediği etkinlikle keşfetmek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.