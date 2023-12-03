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        Van'da 2 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:06
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        Van'da 2 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksek ateş şikayeti bulunan bebek, ailesi tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından bebeğin Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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