Van'da 2 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksek ateş şikayeti bulunan bebek, ailesi tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından bebeğin Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

İlçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.