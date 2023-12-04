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        Van'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:26 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:26
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        Van'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ekipleri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kente geldiği bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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