Van'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekipleri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kente geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.