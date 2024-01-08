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        Van'da düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşme sonucu yaralanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:38
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        Van'da düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşme sonucu yaralanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede düşme sonucu yaralanan 38 yaşındaki kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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