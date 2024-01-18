Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarını sürdürdü

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Halk Eğitimi Merkezinde incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Halk Eğitimi Merkezinde incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Ökten, kentteki programları kapsamında İpekyolu içesindeki Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

        Dikiş nakış, kuaförlük, bilgisayar ve müzik atölyelerini gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden Ökten, çalışmalar hakkında Merkez Müdürü Şahin Arık'tan bilgi aldı.

        Ökten, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ı ziyaret etti.

        Daha sonra Atatürk Anadolu Lisesine geçen Ökten, okulun pansiyonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Ökten'e ziyaretlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiy...
        Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiy...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarda bulundu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarda bulundu
        Van'da 7 aylık bebeğin kafatasındaki şekil bozukluğu 5 saatlik ameliyatla g...
        Van'da 7 aylık bebeğin kafatasındaki şekil bozukluğu 5 saatlik ameliyatla g...
        Muradiye'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
        Muradiye'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da "Eğitim Değerlendirme Toplantıs...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da "Eğitim Değerlendirme Toplantıs...