Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramalarda 8 çuval içinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı bulundu.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta Oymaklı Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

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