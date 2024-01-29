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        Van'da gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince farklı suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan 37 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:19
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        Van'da gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince farklı suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan 37 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 101 bin 126 kişi ve 98 bin 106 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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