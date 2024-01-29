Van'da gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince farklı suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan 37 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince farklı suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan 37 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 101 bin 126 kişi ve 98 bin 106 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
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