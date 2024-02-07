Türk Kızılay gönüllüleri düzenledikleri şenlikle Van'daki çocukları sevindirdi

Türk Kızılay İstanbul Avcılar Şubesi gönüllüleri Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen "Çocuk Şenliği" ile öğrencilere güzel bir gün yaşattı.

Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesinin desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi gönüllülerinin iş birliğiyle Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu$nda "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

İstanbul'dan ilçeye gelen Kızılay gönüllüleri, oyunlar oynadıkları, pamuk şeker ve balon dağıttıkları öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemeleri de hediye etti.

Türk Kızılay İstanbul Avcılar Şubesi Genç Kızılay Başkanı Bilgenur Kuzucu, AA muhabirine, Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi ekibiyle daha öncede Mardin'de bir köy okulunda etkinlik yaptıklarını söyledi.

Daha fazla çocuğa dokunabilmek için çalışmalarının devam ettiğini belirten Kuzucu, "Bugün Muradiye ilçemizdeki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulundaki çocuklarımızla oyunlar oynadık, pamuk şeker dağıttık. Onlara hediyeler getirdik. Burada belirlediğimiz birkaç okul daha var. Olumsuz hava şartlarından dolayı bugün onlara ulaşamadık ama mutlaka onlara da gideceğiz." diye konuştu.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi Koordinatörü Neslihan Erdoğan ise çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesine teşekkür etti.

Güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrencilerden Zeliha Güler de "Bugün abi ve ablalarımız okulumuzda bizim için çok güzel bir etkinlik yaptı. Eğlenceli anlar yaşadık. Hepsine teşekkür ederim." dedi.