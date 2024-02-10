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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:53
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

        TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

        Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)

        Setler: 25-12, 25-16, 25-18

        Süre: 69 dakika (21, 25, 23)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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