Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:BitlisAdilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)
Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)
Setler: 25-12, 25-16, 25-18
Süre: 69 dakika (21, 25, 23)
BİTLİS
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