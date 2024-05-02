Van'da sağanak etkili oldu

Sağanağın etkisiyle İpekyolu ilçesindeki bir yolda çökme meydana geldi, bu sırada yoldan geçen kamyonetin ön tekerleri çukura takıldı.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yürüttü.

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