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        Van'da sağanak etkili oldu

        Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:54
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yürüttü.

        Sağanağın etkisiyle İpekyolu ilçesindeki bir yolda çökme meydana geldi, bu sırada yoldan geçen kamyonetin ön tekerleri çukura takıldı.

        Kamyonetin sürücüsü Ekrem Çiftçi, yoldan geçtikleri sırada çökmenin meydana geldiğini belirterek, "Aracın sağ tekeri mazgalın üstüne geldiğinde yolun çöktüğü fark ettim. Suyun toprağı aşındırmasıyla birlikte araç oluşan çukurun içine girdi. İki araçtan destek istedik ancak çıkaramadık." dedi.

        Yetkililere haber verilmesiyle bölgeye trafik ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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