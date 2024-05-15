Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi

        Van'da Engelliler Haftası dolayısıyla Edremit ilçesindeki Van Valiliği Özel Eğitim Okulunda program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Engelliler Haftası dolayısıyla Edremit ilçesindeki Van Valiliği Özel Eğitim Okulunda program düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğe katılan Vali Ozan Balcı, engelli çocukların sergilediği folklor oyununu izledi.

        Programa katılanlarla yakından ilgilenen, yapılan ürünleri inceleyen Balcı, engelliler ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Engelli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını bildiklerini ifade eden Balcı, "Allah'a şükür devletimizin çok güzel olanakları var. Bu konuda çok ilerledik ama daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekir." dedi.

        İpekyolu ilçesinde 100 dönüm alana Sosyal Hizmet Kampüsü yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Kampüste engelli çocuklar için anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokulu ve lisesi var. Ayrıca aktif yaşam merkezi, yüzme havuzu ve spor salonu da yaptırıyoruz. Ayrıca özel eğitim gören 330 çocuğumuz var. Öğretmenlerimiz eğitim veriyor. 100 okulumuzda özel eğitim sınıfı kurduk. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Eski Vali Evi'ni Özel Eğitim Uygulama Okuluna dönüştürdük. Bu beni çok mutlu etti. Devletimizin imkan, potansiyel ve kabiliyetini devletin gerçek sahibi milletimize kullanmaktan mutluluk duyuyoruz."

        Balcı'ya, Vali Yardımcıları Murat Yayabaşı, Adem Balkanlıoğlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve kurum müdürleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"

        Benzer Haberler

        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıld...
        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıld...
        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet ver...
        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet ver...
        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor
        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor
        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı
        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı