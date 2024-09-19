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        Van'da "Pit Fire" tekniğiyle seramik pişirildi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda "Pit Fire" (çukurda pişirim) tekniğiyle seramik pişirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:07
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        Van'da "Pit Fire" tekniğiyle seramik pişirildi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda "Pit Fire" (çukurda pişirim) tekniğiyle seramik pişirildi.

        Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde düzenlenen çalıştayda seramikler, yaklaşık 900 derece sıcaklıkta pişirilmeye bırakıldı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı açıklamada, bölgenin kil kaynakları bakımından zengin olduğunu söyledi.

        Bölgede istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Şevli, "Amacımız, Van'da seramiğin ham maddesine ve farklı renklerde seramik oluşturan kil türlerine nerelerde ulaşabileceğimizi araştırmak. Bu araştırmalarla hem geleneksel seramik sanatını Van'da yaşatmayı, hem de endüstriyel seramik üretimi için ham madde kaynaklarını tespit ederek istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede gençlerimize ve sanatçılarımıza yeni iş fırsatları sunabiliriz." dedi.

        Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Pek ise bu tekniğin özellikle seramik sanatçıları tarafından sık kullandığını belirtti.

        Tekniğin detaylarından söz eden Pek, şunları kaydetti:

        "Bu pişirim tekniği, aslında ilkel bir yöntemdir ve diğer pişirim tekniklerinden farklıdır. İlk çağlardan beri uygulanan bu teknik, çukur kazılarak yapılır. Çukurun içinde seramik ürünler, organik malzemelerle özellikle odunlarla desteklenerek pişirilir. Ürünler, közlerin içinde kor haline gelerek pişmeye bırakılır. Hala çeşitli sanat projelerinde uygulanan bir tekniktir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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