Van YYÜ Rektörü Şevli, Çavuştepe Kalesi'nin bekçisi Kuşman'ı ziyaret etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

Kalede yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Şevli, bekçilik yaptığı sırada Urartuca öğrenen Kuşman ile bir araya geldi.

Kuşman ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Şevli, kadim dilin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Şevli, "Kuşman'ın bu kadim dili kendi çabasıyla öğrenmiş olması büyük bir başarı. Tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunmasındaki rolü hepimiz için büyük bir ilham kaynağı olmuş. Kuşman, burada yıllarca sadece bekçilik yapmakla kalmayıp gönüllü olarak bölgeye sahip çıktı." dedi.