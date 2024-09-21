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        Van YYÜ Rektörü Şevli, Çavuştepe Kalesi'nin bekçisi Kuşman'ı ziyaret etti

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:30
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        Van YYÜ Rektörü Şevli, Çavuştepe Kalesi'nin bekçisi Kuşman'ı ziyaret etti
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

        Kalede yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Şevli, bekçilik yaptığı sırada Urartuca öğrenen Kuşman ile bir araya geldi.

        Kuşman ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Şevli, kadim dilin yaşatılması gerektiğini söyledi.

        Şevli, "Kuşman'ın bu kadim dili kendi çabasıyla öğrenmiş olması büyük bir başarı. Tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunmasındaki rolü hepimiz için büyük bir ilham kaynağı olmuş. Kuşman, burada yıllarca sadece bekçilik yapmakla kalmayıp gönüllü olarak bölgeye sahip çıktı." dedi.

        Ziyaretlerinden dolayı Şevli'ye teşekkür eden Kuşman da, Urartu dilini nasıl öğrendiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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