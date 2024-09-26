Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı

        Erciş Şeker Fabrikası'nın 37. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciş Şeker Fabrikası'nın 37. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

        Van'ın Erciş ilçesindeki fabrikanın bahçesinde yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra fabrikaya ilk gelen pancar yüklü traktörü süren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, fabrikanın şeker pancarı alımına başladığını söyledi.

        Fabrikanın ilçede tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "İlçemizde faaliyet gösteren fabrika, şeker pancarı yetiştiren çiftçimize büyük katkı sağlamaktadır. Bugün itibarıyla pancar alımı yapıldı. Fabrika 4 Ekim'den sonra şeker üretimine başlayacak. Kampanya döneminde 49 mahallede 1244 çiftçi tarafından 45 bin dekar alana şeker pancarı ekimi yapılmıştır. Bu ekilen alanlardan yaklaşık 220 bin ton şeker pancarı beklenmektedir. Bu yıl 32 bin ton şeker üretimi hedeflenmektedir. Ayrıca 7 bin ton melas, yaklaşık 67 bin ton da yaş pancar posası elde edilmesi planlanmaktadır."

        Fabrikaya şeker pancarlarını teslim eden çiftçilere hediyelerin verildiği törene, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluştu...
        Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluştu...
        Van'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı etkinlik düzenlendi
        Van'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı etkinlik düzenlendi
        Gürpınar'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Gürpınar'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da her yüzeye uygulanabilen yanmaz şeffaf boya geliştirildi
        Van'da her yüzeye uygulanabilen yanmaz şeffaf boya geliştirildi
        Kuaförde taş plaklı nostalji
        Kuaförde taş plaklı nostalji