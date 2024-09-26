Gürpınar Kaymakamı Erdem, esnafı ziyaret etti

Esnaf ve zanaatkarların yerel ekonominin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Erdem, esnafın Ahilik Haftası'nı kutledi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

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