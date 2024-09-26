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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, esnafı ziyaret etti

        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:30
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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, esnafı ziyaret etti
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        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Hoşab Mahallesi'ne giden Erdem, esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Esnaf ve zanaatkarların yerel ekonominin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Erdem, esnafın Ahilik Haftası'nı kutledi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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