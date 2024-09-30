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        Van'da 200 kişi, Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

        Van'ın Erciş ilçesinde doğaseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:33
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        Van'da 200 kişi, Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
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        Van'ın Erciş ilçesinde doğaseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

        Van Gölü Aktivistleri ve Van Fotoğraf Sanatı derneklerince kaymakamlığın desteğinde düzenlenen etkinlikte kentin yanı sıra çevre illerden yaklaşık 200 doğasever, Sahilkent Mahallesi Deniz Feneri mevkisinde bir araya geldi.

        Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcoşar, Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak'ın da aralarında bulunduğu doğaseverler, araçlarla ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ergücü Mahallesi'ne gitti.

        Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile Deliçay Kanyonu'ndaki 12 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı.

        Rotalarındaki mağaraları ve şelaleleri de gezerek halay çeken doğaseverlere yemek ikramında bulunuldu.

        Kaymakam Karaloğlu, bu faaliyetle bölgenin güzelliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istediklerini söyledi.

        Söz konusu bölgenin geçmişte güvenlik sorunlarıyla gündeme geldiğini ama artık böyle bir sorunun olmadığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Memleketimiz birçok tarihi, kültürel ve turistik güzellikler barındırıyor. Biz de bugün 200 kişilik bir ekiple birlikte Deli Çay Kanyonu'nda yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu doğal güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Tüm paydaşlarımızla kanyonu turizme kazandırmak istiyoruz. Bu bölgeyi tanıtmak için burada bulunuyorum. Çok güzel bir doğa. Bütün dağcıları, doğaseverleri buraya bekliyoruz."

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de kanyonun Van Gölü havzasının önemli noktalarından biri olduğunu ifade ederek, "Van Gölü havzasında dört mevsim çeşitli sportif faaliyetler, yürüyüşler yapılabilir. Bizim için çok anlamlı bir gün. Bu tür aktiviteleri geleneksel olarak yapıyoruz. Bu etkinliğin de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 50 kişilik bir grup iken şu anda 200 kişi oldu." dedi.

        Katılımcı Esra Çakmak, "Çevremizde çok güzel doğal güzellikler var ama bunların farkında değiliz. Bir zamanlar buralar güvenlik açısından pek iyi değildi ama şu an gönül rahatlığıyla gelebiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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