Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçedeki 2 iş yeri ve bir depoda arama yapan ekipler, 178 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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