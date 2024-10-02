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        Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:56
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        Van'da 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçedeki 2 iş yeri ve bir depoda arama yapan ekipler, 178 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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