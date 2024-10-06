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        Motosikletleriyle çocuklara "mutluluk taşıdılar"

        NEVZAT UMUT UZEL / NECMETTİN KARACA - Van'da bir araya gelen motosiklet tutkunu 8 kişi, kırsal mahallede çocuklara hediye dağıtarak yüzlerini güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:23
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        Motosikletleriyle çocuklara "mutluluk taşıdılar"
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        NEVZAT UMUT UZEL / NECMETTİN KARACA - Van'da bir araya gelen motosiklet tutkunu 8 kişi, kırsal mahallede çocuklara hediye dağıtarak yüzlerini güldürdü.

        Sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten Power Riders Motosiklet Kulübü üyesi 8 gönüllü, kırsaldaki öğrencilerle bir araya gelmek ve onları motosikletlerle buluşturmak için çalışma yürüttü.

        Motosikletleriyle kent merkezine 105 kilometre uzaklıktaki kırsal Yukarı Işıklı Mahallesi'ne gelen gönüllüler, ilkokulun bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Çocuklara kırtasiye, kışlık giysi ve oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak olan gönüllüler, motosiklet kullanımı ve güvenli sürüş hakkında bilgiler aktardı.

        Araçlarına bindirdikleri çocuklara motosiklet heyecanı yaşatan gönüllüler, oyunlarla eğlendirdikleri öğrencilerle bolca fotoğraf çektirdi.

        - "Onların sevinci bizi mutlu etti"

        Kulübün Van temsilcisi Kamil Ünüvar, AA muhabirine, farkındalık amacıyla okula ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

        "Amacımız sadece motosiklet sürmek değil, farkındalık da yaratmak istiyoruz. Motorlarımızla bir yerlere ışık tutmak istiyoruz. Gelecek nesillere ışık olmak gerekiyor. Bu amaçla yola çıktık. Çocuklarımıza motosiklet hakkında bilgi verdik, nasıl kullanılması gerektiğini, teknik bilgileri, kuralları öğrettik. Onlara hediyeler getirdik. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Motosikletlere binerek fotoğrafı çektirdiler. Onların sevinci bizi mutlu etti."

        Motosiklet tutkunu Mehmet Sıraç Güçlü ise "Çocukların neşesi, heyecanı ve gülen yüzlerini görünce onların dünyasına katıldık. Onları güldürebildiysek ne mutlu bize. Bizi güzel karşıladılar. Geldiğimizi görünce hemen resim çizdiler. Onlara motosiklet ve trafik kurallarını anlattık. Güvenilir sürüş, ekipmanlar hakkında bilgi verdik. Heyecanla bizi dinlediler." dedi.

        - "Motosikletleri görünce çok heyecanlandım"

        Sınıf öğretmeni Sevda Öz Durmuşcan da öğrencilerin motosiklet görünce heyecanlandığı ifade ederek, "Öğrencilerimiz daha önce bu kadar profesyonel motosikletçilerle karşılaşmamıştı. Çocuklar, merak ettikleri soruları sordu ve bilgilendi. Motorcu arkadaşlarımız kilometrelerce öteden buraya geldiler. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

        Öğrenci Sait Nur Eren ise "Motosikletleri görünce çok heyecanlandım. Bizi motosikletlerine bindirdiler. Motosiklet ve ekipmanlar hakkında bilgi aldık. Kask taktım ve motosiklete bindim. O an çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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