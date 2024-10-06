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        DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, "halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği" iddiasını yalanladı:

        DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, "Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği" iddiasını yalanlayarak, içme suyu arıtma tesisinin çıkış sularında olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:39
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        DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, "halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği" iddiasını yalanladı:
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        DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, "Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği" iddiasını yalanlayarak, içme suyu arıtma tesisinin çıkış sularında olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.

        DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van ile Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi, acil analiz yapılmalı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Van'ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'nın dip savağında 10 Eylül'de meydana gelen arıza nedeniyle suyun rengi ve kokusunda değişimlerin gözlemlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçme suyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)

        VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisi çıkış sularında günümüz itibarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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