Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Eylül-6 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 72 bin 854 kişi ile 70 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.

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