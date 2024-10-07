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        Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 139 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:29
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        Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 139 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Eylül-6 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 72 bin 854 kişi ile 70 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.

        Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 139 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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