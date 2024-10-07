Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Eylül-6 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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