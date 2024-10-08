MHP Van İl Başkanı Güngöralp, yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı yaptı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partisinin yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.

MHP İl Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Güngöralp, il başkanlığında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Güngöralp, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Güngöralp, "Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği sürüyor. Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Devlet iradesi güçlü ve sapasağlam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir." dedi.