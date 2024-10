GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

- "Tüm işlemlerimizi açık ve şeffaf olarak yapıyoruz"

Rojin Kabaiş'e ait olduğu değerlendirilen telefonla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar telefonu ilgili birimlere gönderdi. Teknik bir konu olduğu için bir şey söylememiz doğru olmaz. Çalışmalar her yerde yoğunlaştı. Tüm birimlerimiz kızımızı bulmaya çalışıyor. Biz de üzgünüz. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Tüm işlemlerimizi açık ve şeffaf olarak yapıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Çalışmaları işbirliği ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Valiliğin koordinesinde tüm birimler delilleri değerlendiriyor. Devletimizin tüm imkanlarını kızımızı bulmak için kullanıyoruz. Helikopterimiz, botlarımız, dalgıçlarımız, polis arama kurtarma timlerimiz, atlı birliklerimiz görev yapıyor. 6 kilometre sahil hattını tek tek taradılar. Çevre köyler, üniversite kampüsü ve ana yollarda tüm güvenlik kameraları inceleniyor. 81 ilimize bildirdik. Kızımızı bulana kadar çalışmalarımız her yerde devam edecek."