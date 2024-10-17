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        Van'da sağanak etkili oldu

        Van'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:31
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        Van'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

        Ekipler, su birikintisi olduğu yerlerde çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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