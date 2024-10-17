Van'da sağanak etkili oldu
Van'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Van'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.
Ekipler, su birikintisi olduğu yerlerde çalışma yürüttü.
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