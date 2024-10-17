Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Van-Muradiye kara yolu Tasmalı Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 13 FC 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Metal bariyere saplanan otomobildeki sürücü, ekiplerin çabasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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