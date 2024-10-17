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        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:13
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        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Van-Muradiye kara yolu Tasmalı Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 13 FC 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Metal bariyere saplanan otomobildeki sürücü, ekiplerin çabasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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